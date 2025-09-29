DeNAが10−2で快勝し、2位を確定させた。この試合で先発した竹田祐は、6回1失点と安定した投球を見せた。28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が竹田祐を評価した。坂口智隆氏は「本当に落ち着いた投手という印象。特にカーブといった曲がり球のブレーキが良い。打者からするとタイミングが取りにくい」と称賛した。笘篠賢治氏はCSでの戦い方に言及し、「シーズン途中から素晴らしい投手が一枚加わった