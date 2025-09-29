今季限りで退任するヤクルト・郄津臣吾監督は28日の巨人戦後、会見を行った。郄津監督は「この1カ月、非常に難しい時間を過ごしてきました。僕だけじゃなく、選手も、ほかのコーチも、スタッフも、おそらくそんな気分だったんじゃないかなと思いますね」と振り返り、「あと残り5試合ありますけれども、神宮で今日最後終わって、一区切りついて、残り5試合。僕はみんなのために、こう全力を尽くしたいなと思います