●マリナーズ1−6ドジャース○＜現地時間9月28日T-モバイル・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間28日のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。自己最多の55号本塁打を放つなど猛打賞の活躍でレギュラーシーズンを締め括った。マリナーズ先発は3年目右腕ミラー。初回の第1打席はカウント1-1から甘く浮いたスプリットを右翼線に運んで二塁打。31試合連続出塁を記録する一打でいき