◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト4-4巨人(28日、神宮球場)ヤクルトは本拠地最終戦となったこの日の試合後、今季限りでの退任が発表された高津臣吾監督がファンへ挨拶を行いました。「非常に厳しいシーズンになり、ファンの皆さんには本当に苦しい思いをさせ、悲しい思いをさせ、本当に責任を感じております」と切り出した高津監督。今季を振り返り「成績は良くなかったですが、必ず来年以降のステップへの1年としてくれることを信じ