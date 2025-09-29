◆ 「若い選手が見習ってその姿勢を引き継いでいってほしい」ヤクルト・川端慎吾が現役最後の打席を迎えた。1点リードの7回、代打で登場すると巨人・船迫大雅と対戦。結果は左飛に倒れたが、スタンドからは大きな川端コールが響き渡った。川端は涙を流しながら両手を挙げ、ファンの声援に応えた。28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、共に7年間ヤクルトでプレーした坂口智隆氏が川端への想いを語った。「ヤ