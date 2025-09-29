11日に81歳で亡くなった兄弟デュオのビリー・バンバン菅原孝さんの弟、菅原進（78）が28日、都内で「浜口庫之助傑作選ライブ」に出演して兄をしのんだ。「あんなに優しくて、頑固な人はいない。思い出がよみがえって、とても寂しい。とても仲が悪かったけど、だんだんと分かり合った。1969年のデビュー曲『白いブランコ』は大ヒットした。隣に兄貴がいてハモってくれると思って歌います」とかみしめながら、1人で歌った。孝さん