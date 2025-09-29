SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。あとみ（@yumekomanga）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）なぜか言ってしまったけど ワンちゃんの餌を大量に購入する男性に遭遇。その髪型も相まってか、本人が犬のように見えてきてしまい……。 なんと、『犬』を意識するあまり、「お箸おつけしますか？」と