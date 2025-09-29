中学受験といえば、学校で習う内容と入試問題の乖離（かいり）が大きいため、塾に通うのが常識だと考える人も多いだろう。そんな中、筆者の家では長男（現在高校1年生）が塾なしで中学受験に挑み、第1志望の中高一貫校に進学した。決して塾を否定しているわけではなく、あくまで家庭の事情や子どもの性格を踏まえてこの方法を選んだだけだが、「どうして塾に行かなかったの？」と聞かれることも多いため、その経緯を振り返ってみ