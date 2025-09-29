今田美桜が主演を務め、北村匠海と共演した連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が今夜スタート。4夜連続放送の第1回となる今夜は、健太郎（高は文哉）を主人公に、健太郎のプロポーズにまつわるエピソードが描かれる。【写真】健ちゃん（高橋文哉）のプロポーズは成功するのか？『あんぱん』特別編では、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会が届けられる。第1回では