女優の綾瀬はるか（４０）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（４５）が、是枝裕和監督（６３）が原案、監督、脚本、編集を手掛けるオリジナルストーリーの新作映画「箱の中の羊」（２０２６年公開）で夫婦役を演じることが２８日、分かった。ダブル主演で大悟は今作が初主演となる。２０１８年の「万引き家族」でカンヌ国際映画祭の最高賞「パルムドール」を獲得するなど、世界的に注目される是枝監督の「怪物」（２３年）以来、３