自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補しているの小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）が、スポーツ報知の取材に応じた。劣勢が報じられてはいるが、元東大ボート部主将の魂で後半のまくりを宣言。一方で、家庭では一人娘との思春期にまつわるプチ悩みもあるようで…。（樋口智城）―昨年に続いての総裁選インタビューです「恒例の会に来ていただいて、ありがとうございます」―じゃあ来年も…「いや、もう総裁選