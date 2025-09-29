◆全国高校ラグビー◇南北北海道予選会最終日▽南北海道決勝立命館慶祥３３−１４札幌山の手（２８日・大和ハウスプレミストドーム）南大会決勝は、立命館慶祥が札幌山の手を３３―１４で破り、３年ぶり２度目の優勝を飾った。前半１分３６秒にＷＴＢ松橋佑朔（３年）が挙げた先制トライを皮切りに、鍛え抜いてきた展開力で過去２２度Ｖの難敵を下した。リーグワンの横浜キヤノンで活躍した高島忍監督（３３）が率いて３年