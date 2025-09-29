◇ナ・リーグカブス2―0カージナルス（2025年9月28日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった本拠でのカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場。4試合連発となる32号本塁打を放ってチームの3連勝に貢献し、ポストシーズンへ弾みを付けた。両軍無得点で迎えた5回の第2打席で、相手2番手左腕・キングのカーブを捉え、左翼席へ32号先制アーチを放り込んだ。25日