ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（毎週月曜後11：17※関西ローカル）のゴールデンスペシャルが、10月22日午後7時から関西ローカルで放送されることが決定した。【写真】12年前！番組放送初期の岡村隆史＆なるみお笑い芸人の岡村隆史となるみがMCを務める同番組は、「関西文化人類学バラエティ」として、これまで最新カルチャーの発掘から関西人の生態調査まで、インターネットでは出てこないリアルな情報を紹介してき