海雲台駅からビーチに向かう目抜き通り。開放的な空気のなか、夜は若者たちでにぎわう（筆者撮影）【画像】韓国・釜山で驚嘆した《至高の観光名所17選》はそれぞれこんな感じ。絶品グルメや写真映えスポットも！ソウルに次ぐ韓国第2の都市であり、韓国最大の水産市場のある港町としても知られる釜山。成田空港（羽田便なし）から約2時間、博多から高速船で約3時間半と距離的に近く、食事は定番の韓国料理に加えて、港町ならではの