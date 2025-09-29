昨夏からベルギー1部ヘントでプレーする伊藤敦樹は、日本代表経験もある27歳の大型ボランチだ。埼玉生まれで浦和レッズのユースで育成され、流通経済大学を経て、浦和に戻ってプロになった。その浦和で主力に成長すると、2023年の日本代表デビューを経て、海外への挑戦を決断した。その伊藤は、28日の第9節セルクル・ブルッヘ戦で今シーズン2点目のゴールを決めた。1点を勝ち越された直後の前半アディショナルタイムに価値ある同点