◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、９回２死の５打席目は、空振り三振に倒れた。４打席目に５５号を放ち、この日シュワバー（フィリーズ）は本塁打なしで試合終了。大谷は本塁打を放てば同数で本塁打王だったが、アー