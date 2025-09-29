◇Ｊ２第３１節仙台３−０札幌（２７日・大和ハウスプレミストドーム）仙台戦の結果を見て「弱いな」とか「かなわないな」とか、悲観したサポーターは多かったと思う。ただ僕としてはそうは感じていない。やることさえやっていればもっと差は縮められたし、勝てる可能性すらあった。それが内容的にも一方的な０―３という結果になったのは、１００％に近いくらい、札幌の問題だ。とにかく終始受け身になっていた。前々節の徳