◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が２９日（日本時間２９日）、本拠地・ドジャース戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、３打数１安打で８回に代走が送られて途中交代した。本塁打は出ずに６０本塁打でシーズン終了となった。ローリーは２４日（同２５日）の本拠地・ロッキーズ戦で２本塁打を放ち、自身初の６０号に到達