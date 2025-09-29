きょう29日(月)は低気圧や前線の影響で、雨の降る所が多いでしょう。特に東北は昼過ぎにかけて激しい雷雨のおそれがあるほか、風が強まりそうです。北陸もけさまでに降った雨の影響で地盤が緩んでいる所があり、日中も雨が残るため土砂災害に警戒が必要です。西日本では午前中は雨が降りやすく、東海や関東も昼ごろまで通り雨がありますが、午後は太平洋側で晴れ間が戻るでしょう。日差しが出ると気温が高くなります。最高気温は関