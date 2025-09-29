活発だった高校生のときにめまいやだるさで体が思うように動かない状態になった塚本明里さん。いくつもの病院を回り、3つの病気の診断を受けます。長時間、体を起こすことがままならない塚本さんですが、地元・岐阜でタレントとして活動するいっぽう、患者会を立ち上げるなど前向きで新たな挑戦に意欲的。その行動力を支えていたのは、いい意味での「あきらめ」の境地でした。（全3回中の1回） 【写真】見た目ではわからないが難