29日午前6時45分、石川県と気象台は、七尾市、輪島市、志賀町、穴水町、能登町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・七尾市・輪島市・志賀町・穴水町・能登町