◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(28日、ベルーナドーム)シーズン最後の登板を果たした西武の隅田知一郎投手が試合を振り返りました。この日は8回143球を投げ、4失点となりましたが、「シーズン最後でしたし今日は試したいこともたくさんあった中で、最後まで投げきりたいなという思いで、行けるところまで行かせてくださいと言いました」と収穫があった様子で語りました。143球を投げたことに関しては「エースの今井（達