◆ 主軸の離脱に苦しむも…泉口の台頭など好材料もあった2025シーズン28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、3位が確定した読売ジャイアンツについて解説陣が今シーズンの戦いを振り返った。まずは坂口智隆氏が主力による離脱の影響を強調した。「思うようにいかない部分が多かった。岡本選手の離脱はチームにとって大きく、軸となる選手がいなくなったことでガタっとダメージを受けてしまった」と振り返った。