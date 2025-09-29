◆ 残りは3試合「3割を残すというのは一流の証、牧原が到達したら…」ソフトバンクは28日、西武と対戦し4−1で勝利した。打率リーグトップの牧原大成は3打数1安打、2位の柳町達は2打数無安打だった。残り3試合となる中で牧原が打率.299、柳町が4厘差の打率.295と、チーム内で白熱する首位打者争い。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』の解説・笘篠賢治氏は「もちろん首位打者というタイトルは両方欲しい。しかし