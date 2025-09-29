山梨・甲斐JBC今夏のマクドナルド・トーナメント出場2つの失敗を教訓にして、チームを全国の舞台に導いた。今夏に「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」に出場した山梨の学童野球チーム「甲斐JBC（ジュニアベースボールクラブ）」の中込裕貴監督には、忘れられない失敗が2つある。その反省を現在の指導に生かし、結果を残している。甲斐JBCは今夏、“小学生の甲子園”と呼ばれるマクドナルド・