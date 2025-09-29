フジテレビ新人の浅倉美恩アナウンサーが、同局系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)に、10月からスポーツキャスターとして出演する。新人アナウンサーがスポーツキャスターに就任するのは、久慈暁子アナウンサー(当時)以来8年ぶり。初回出演は10月1日で、毎週水曜を担当する。フジテレビ新人の浅倉美恩アナウンサー浅倉アナはフルマラソンを3時間57分で完走し、小学生で始めたダンスでは日本1位を獲得。週末の趣味は