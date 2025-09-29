◆米大リーグガーディアンズ―レンジャーズ（２８日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ガーディアンズが最大１５・５ゲーム差をひっくり返し、メジャー史上最大の逆転地区優勝を達成した。同率首位だったタイガースが先にレッドソックスに敗戦。この瞬間に、並んだ場合のアドバンテージを有していたガーディアンズの２年連続地区優勝が決まった。レンジャーズ戦を行っていたガーディアンズ本拠に吉報