◆明治安田生命Ｊ２リーグ第３１節水戸２―０藤枝（２８日・ケーズデンキスタジアム水戸）藤枝ＭＹＦＣはアウェーで首位・水戸と対戦し、０―２で敗れた。前半３２分に先制点を許し、後半３０分にはＣＫを直接決められて２失点。ＦＷ矢村健（２８）をはじめとする攻撃陣は封じ込まれ、首位の堅守にはね返された。３試合ぶりの黒星で順位は１４位から１５位に後退した。先頭を走るチームが相手だろうと、勝たなくてはいけなか