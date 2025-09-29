◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。７回２死の第４打席で左腕スパイアーから出場２試合ぶりの５５号ソロを放ち、昨季記録した自己最多＆球団記録を更新した。９５・１マイル（約１５３キロ）直球を捉えると、センター左へ打球