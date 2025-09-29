茂木氏、スーパー「アキダイ」に出現石破茂氏の次の自民党総裁を決める総裁選が正式にスタートした。この数週間、各候補者の動向を大手メディア、特にテレビは候補者たちの思惑通りに垂れ流しにしていた、と言っても良いだろう。「ほんまかいな…」と疑いたくなる――大手メディアから垂れ流された茂木敏充氏の“言いっぱなし発言”たとえば茂木敏充氏がスーパー「アキダイ」に出向く。お馴染みの秋葉弘道社長から話を聞く。野