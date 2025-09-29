日本は世界有数の安全安心な国である。夜道を歩いていても、暴行の現場を見かけることがないし、またその被害に遭うことも滅多にない。いきなり見知らぬ他人から暴言を吐かれることもない。しかし、暴言が日常茶飯事的に飛び交い、他者への誹謗中傷が行われている空間が日本にもある。それはSNSである。Xでは毎日のように“炎上”が発生し、「仕事を辞めろ！」「謝罪しろ！」などと、日常ではまず耳にしないような口汚い言葉が