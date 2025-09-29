俳優の村田充（48）が29日、自身のインスタグラムを更新し、元妻で女優の神田沙也加さん（享年35）の急逝後に引き取った愛犬のブルーザー（愛称ブル）が9歳の誕生日を迎えたことを報告した。村田はブルーザーのアップの写真を投稿し「なにこの表情？」とつづり「ま、いっか。9歳おめでとう」と祝った。神田さんは村田と同居していた2017年に主演したミュージカル「キューティ・ブロンド」で共演したロングコートチワワのブル