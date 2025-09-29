9月も終盤となりました。本州付近は低気圧と高気圧が交互に通過して周期的に雨が降るという、季節の変わり目らしい天気になっています。きょうは、前線を伴った低気圧が発達しながら東北を通過する予想です。全国的に曇りや雨の所が多く、東北や北陸では雨風が強まって秋の嵐となりそうです。朝の通勤通学の時間帯がピークになるでしょう。道路が冠水するおそれがあり、交通に影響が出る可能性もありますので、時間に余裕を持って