気象台は、午前6時25分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 29日06:25時点岩手県の海上では、29日昼前から29日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□暴風警報【発表】29日昼前か