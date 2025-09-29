【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２８日（日本時間２９日）、敵地でのマリナーズ戦に１番指名打者で出場し、七回にシーズン自己最多となる５５号ソロ本塁打を放った。この日がレギュラーシーズン最終戦で、ナ・リーグ本塁打ランキングではシュワーバー（フィリーズ）が５６本でトップに立っており、１本差に迫った。４―０の七回二死、左投手の高めの９５・１マイル（約１５３キロ）の直球をフルスイ