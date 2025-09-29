沖縄県警は２８日、米軍キャンプ桑江（沖縄県北谷町）所属の海兵隊３等軍曹の男（２３）を道交法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕し、米軍エイルソン基地（米アラスカ州）所属の空軍上等兵の男（２５）を建造物損壊容疑で緊急逮捕した。発表では、海兵隊３曹の男は２８日未明、同県浦添市沢岻の国道３３０号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。計３台が絡む玉突き事故を起こし、基準の３倍超のアルコール分が検出