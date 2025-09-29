新型コロナ禍の苦境を脱した米国有数の観光地ラスベガスが、トランプ米政権下で再び低迷している。８月末に発表された７月の旅行者数は、前年同月比で１２％減少した。トランプ政権の関税・国境政策や、オンラインカジノ流行の影響が指摘されている。（米ネバダ州ラスベガス後藤香代、写真も）空席目立つスロットマシン大型カジノホテルが集まるネバダ州・ラスベガスの中心部ストリップでは８月下旬、きらびやかな街並みとは