国民スポーツ大会の総合開会式に出席のため、滋賀県を訪問されている天皇皇后両陛下の初日を終えての感想が、宮内庁から28日公表されました。以下、全文で紹介します。2人揃って7年ぶりに滋賀県を訪れることができ、うれしく思います。第79回国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」の総合開会式に出席できたことをうれしく思います。おもてなし演技をはじめとして、大会に関わるすべての人が、しっかり輝くことのできる工夫を感