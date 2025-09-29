◇プロ野球セ・リーグヤクルト4ー4巨人（28日、神宮球場）8回のマウンドに上がった巨人の大勢投手。1イニングを13球で見事に抑え、45ホールド目をあげました。これは2012年に山口鉄也投手（当時）があげた44ホールドを上回るもので、球団記録更新となりました。「本調子で投げている試合は少なく、野手のみなさんに守ってもらいながら、ホールドを稼いできたので、普段からケアをしてくれるトレーナーや監督コーチに感謝したい」