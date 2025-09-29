パ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。前日にリーグ優勝を決めたソフトバンクは5位の西武と対戦。1点を追って迎えた3回、緒方理貢選手のタイムリー2ベースと川瀬晃選手のタイムリーで逆転しました。佐藤直樹選手は第4打席でレフトへのホームランを放ち、この日4打数4安打の活躍でチームの勝利に貢献しました。投げては大津亮介投手が5回1失点の好投で今季6勝目をあげています。2位の日本ハムは6位のロッテと対戦。1点を追