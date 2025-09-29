レギュラーシーズン最終戦米大リーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦を迎えた。この日、3人の日本人野手に全員ホームランが飛び出した。ドジャースの大谷翔平投手が55号、カブス・鈴木誠也外野手が32号といずれもキャリアハイを更新。さらにレッドソックスの吉田正尚外野手にも4号ソロが飛び出した。この日最初にホームランを放ったのは吉田。「3番・指名打者」で出場した本拠地タイガース戦、初回に先制の4