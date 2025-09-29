高杉真宙が主演を務める、映画『愛に乱暴』の森ガキ侑大監督最新作『架空の犬と嘘をつく猫』が、2026年1月9日より全国公開されることが決定。あわせて、ポスターと予告編が解禁された。【動画】『架空の犬と嘘をつく猫』予告編原作は、『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞にノミネートされた寺地はるなの同名小説。脚本は『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵。弟の死により現実を見なくなった母親を筆頭に