フジテレビは、10月7日18時50分から、高橋藍が所属するSVリーグ初代チャンピオンのサントリーサンバーズ大阪と石川祐希が所属する欧州チャンピオンズリーグで初優勝したシル・サフェーティ・ペルージャの夢の直接対決を生中継することを発表した。【写真】SVリーグ初代チャンピオンのサントリーサンバーズ大阪バレーボール日本代表が誇る2大スターが国内で初めて激突する一戦。サントリーは高橋を筆頭に関田誠大や小野寺太志・