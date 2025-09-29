◆イースタン・リーグ巨人２―５ロッテ（２８日・Ｇタウン）巨人の荒巻悠内野手（２２）が１軍の残り２試合、そしてＣＳに向け存在感をアピールした。今季イースタン最終戦となるロッテ戦に「６番・三塁」で先発出場。２回１死、左腕・秋山の１４３キロ直球を芯で捉え、中堅フェンス直撃の二塁打。「いい感じです」と振り返った。新人年の今季は１軍で３１試合に出場し、２割９分６厘と好打率を残した。２軍では優勝が決まっ