◆秋季高校野球静岡県大会▽準決勝掛川西１２―１浜松日体＝５回コールド＝（２８日・草薙球場）準決勝が行われ、昨夏甲子園出場の掛川西が、２年連続で秋の東海大会（１０月１８日開幕・愛知）出場を決めた。浜松日体を相手に１３安打と打線が爆発し、１２―１の５回コールド勝ち。３枠目の東海大会出場権を懸けた３位決定戦と掛川西ー聖隷クリストファーの決勝は１０月４日に草薙球場で行われる。ここまで苦しんできた掛