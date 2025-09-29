ようやく猛烈な暑さも終わりを迎え、心地よい季節がやってきました。アイス一択だったドリンクも、そろそろホットへと移行する時期。大好きなコーヒーをよりおいしく、そして美しく持ち歩けるボトルに模様替えしてみませんか。ドリンクウエアブランド・リバーズから初の“コーヒー専用ボトル”となる真空断熱ボトル「DRINK BOTTLE MOKU COFFEE」（4180円）が登場しました。毎日のコーヒータイムをより豊かにする方法を徹底研究し、