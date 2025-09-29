つたんさんの漫画「保育園トラブル！3歳、ケガ事件」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。保育園で友達に引っかかれ、顔に傷ができた娘……。仲がよい友達との小さなトラブルだと思っていたが…という内容で、読者からは「親の対応は悩ましいですね」などの声が挙がっています。ケガを通して抱えた複雑な気持ちつたんさんは、インスタグラムとブログ「豆岡つたんの推してこ！我が子ちゃん」で育