青山ミスコングランプリを獲るもアナウンサー・芸能の道には進まなかった田本詩織さん。大学卒業後のキャリアについて話を聞いた（筆者撮影）【写真】青学ミスコンで優勝の27歳女性、ミスコン優勝時や、美少女すぎる子ども時代の写真など【20枚】かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求められ、スポンサー離