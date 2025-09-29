2018年のミス青山コンテストでグランプリを獲得した田本詩織さん。“最強の肩書”を得たにもかかわらず、アナウンサーや芸能の道には進まなかった（筆者撮影）【写真】青学ミスコンで優勝の27歳女性、ミスコン優勝時や、かわいすぎる子ども時代の写真など【18枚】かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求めら